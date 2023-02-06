Kahramanmaraş'ta 12 katlı bina artçı depremde çöktü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan artçı binalar büyük tehlike saçıyor. Onikişubat ilçesindeki Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda da Hamidiye Sitesi'nin dört bloğundan biri yıkıldı, üçünde ağır hasar oluştu.

12 KATLI BİNA BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE YIKILDI

Ekiplerin arama kurtarma çalışması yaptığı sırada meydana gelen artçı depremde, sitenin 12 katlı bir bloğu daha yıkıldı.

Çökme anı görüntülenen binanın çevresinde bulunanlar panikle bölgeden uzaklaştı.



Binanın ilk depremde ağır hasar aldığı, bu nedenle yıkılmadan önce tahliye edildiği öğrenildi. (AA)





