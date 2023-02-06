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Kahramanmaraş'ta 12 katlı bina artçı depremde çöktü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

06.02.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Onikişubat ilçesinde hasar gören 12 katlı bir bina, artçı depremle yıkıldı. Bölgede yaşayanların büyük korku yaşadığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 12 katlı bina artçı depremde çöktü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan artçı binalar büyük tehlike saçıyor. Onikişubat ilçesindeki Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda da Hamidiye Sitesi'nin dört bloğundan biri yıkıldı, üçünde ağır hasar oluştu.

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12 KATLI BİNA BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE YIKILDI

Ekiplerin arama kurtarma çalışması yaptığı sırada meydana gelen artçı depremde, sitenin 12 katlı bir bloğu daha yıkıldı.

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Çökme anı görüntülenen binanın çevresinde bulunanlar panikle bölgeden uzaklaştı.

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Binanın ilk depremde ağır hasar aldığı, bu nedenle yıkılmadan önce tahliye edildiği öğrenildi. (AA)
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deprem Kahramanmaraş

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