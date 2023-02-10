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Depremde hayatını kaybettiği söylendi! 3 yıl öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem yarattı... Herkes onu konuşuyor

10.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’da ‘Ekspresyons’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Şeyma isimli genç bir kızın 3 yıl öncesinde depremlere dair yaptığı paylaşım gündem yarattı. Kahramanmaraş’ta yaşayan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği ifade edilen Şeyma’nın Twitter’dan yaptığı paylaşım sosyal medyayı sarstı.

Depremde hayatını kaybettiği söylendi! 3 yıl öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem yarattı... Herkes onu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi derinden etkiledi. Her geçen gün ölüm ve yaralılara dair tablo kötüleşirken 10 ilde büyük hasarlar meydana geldi. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedilen depremde on binlerce kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler arasındaki bir isim sosyal medyada gündem yarattı.

YARIYIL TATİLİ İÇİN KAHRAMANMARAŞ’A GİTMİŞTİ

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenci olan Şeyma, yarıyıl tatilinde ailesinin yanına memleketi Kahramanmaraş’a dönmüştü. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin sonunda enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği ifade edilen Şeyma’nın 3 Kasım 2020 tarihinde yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

kapak 3 yıl önceki paylaşımı

İzmir depreminin sonrasında Şeyma sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş’ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ’ın, İzmir’in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın.” ifadelerini kullanmıştı. Şeyma’nın paylaşımının sonrasında sosyal medyada kullanıcıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Kahramanmaraş

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