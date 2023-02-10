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  4. Acının sesi ortak! Alman kurtarma ekibi paylaştı... Kilometrelerce uzaktan geldi, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle seslendi

Acının sesi ortak! Alman kurtarma ekibi paylaştı... Kilometrelerce uzaktan geldi, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle seslendi

10.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölge ve çevresindeki iller etkilendi. Binlerce bina çökerken dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Alman arama kurtarma doktorunun öğrendiği birkaç kelimeyle enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana geldi. İlk depremin yıkıcı etkilerini üzerinden atamayan bölge halkı bu kez de 9 saat sonra Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da ciddi şekilde depremden hasar aldı. Türkiye’yi yasa boğan olayda milyonlarca vatandaş etkilenirken 10 ilde binaların büyük bölümü çöktü ya da ağır hasarlı duruma geldi. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için diğer ülkelerde adeta seferber oldu. Alman arama kurtarma ekibinin çalışmalarını gösteren bir videoya sosyal medyada dikkatleri çekti.

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SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

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Alman arama kurtarma ekibinin doktoru, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle, enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Alman doktor enkazdaki kadına önce Almanca ardından İngilizce olarak yanında olduklarını belirtti. Doktor son olarak ise Türkçe, “Zeynep Hanım korkma” diyerek göçük altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı.

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deprem Kahramanmaraş alman

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