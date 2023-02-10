Acının sesi ortak! Alman kurtarma ekibi paylaştı... Kilometrelerce uzaktan geldi, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle seslendi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana geldi. İlk depremin yıkıcı etkilerini üzerinden atamayan bölge halkı bu kez de 9 saat sonra Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da ciddi şekilde depremden hasar aldı. Türkiye’yi yasa boğan olayda milyonlarca vatandaş etkilenirken 10 ilde binaların büyük bölümü çöktü ya da ağır hasarlı duruma geldi. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için diğer ülkelerde adeta seferber oldu. Alman arama kurtarma ekibinin çalışmalarını gösteren bir videoya sosyal medyada dikkatleri çekti.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Alman arama kurtarma ekibinin doktoru, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle, enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Alman doktor enkazdaki kadına önce Almanca ardından İngilizce olarak yanında olduklarını belirtti. Doktor son olarak ise Türkçe, “Zeynep Hanım korkma” diyerek göçük altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı.