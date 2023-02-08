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Mucize kurtuluşun hikayesi! Enkazın altından çektiği videoyla gündem yarattı... “Ölürsem mücadelem görülsün diye çektim”

08.02.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkez üssünde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede ciddi yıkımlara neden oldu. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'te hissedilen depremlerin ardından enkazlardan kurtuluş hikayeleri de gelmeye başladı. Hatay’da yaşanan depremde enkaz altında yaşam mücadelesi verdiği anları kaydederek paylaşan Adnan Fırat’ın kurtuluşu sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölge, öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldı. Bölgede pek çok bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Depremden saatler sonra enkazın altından çıkartılan canlar herkesi umutlandırdı. Bir mucizevi kurtuluş hikayesi de Hatay’dan geldi. Enkazın altından çektiği videosunu paylaşan Adnan Fırat mücadelesiyle gündem oldu.

O ANLARI PAYLAŞTI

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Enkazın altında çektiği videosunu göçük altından çıktıktan sonra paylaşan Fırat gönderisine, “Ölürsem mücadelem görülsün diye çektim bu videoyu. Allah’ım nelere kadir o testere önüme düştü. Allah’ım göçük altında kalan tüm halkımıza yardım etsin. Adana’da kırılan sağ bacağıma müdahale için gidiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin” notunu ekledi.

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4 saat boyunca enkaz altında beklediğini ifade eden Fırat çektiği videoda, “Kaçarken göçük altında kaldım. Ayağım duvarın içine girdi. Tam bir merdiven kalmıştı. Belki de inemem iyi oldu orası komple kapandı. Oradakileri büyük ihtimalle kaybettik. Yaklaşık 4 saattir bekliyorum. İnternet hiçbir şey çekmiyor. Burada mucize şurada bir testere buldum. Oynaya oynaya çıkarttım. Şuradaki iki demiri kestim” ifadelerini kullandı.

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KURTULDUĞUNU MÜJDELEDİ

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Sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında evinden kaçmaya çalışırken binanın yıkılması sonucunda merdivende mahsur kalan Adnan Fırat, demire sıkışan bacağını kendi çabalarıyla kurtardı. Enkazın altında mahsur kaldığı anlarda yanında mucize eseri bir testere bulduğunu ifade eden Fırat, bacağını sıkıştıran demir parçasını keserek kurtulmayı başardı.

Sağ kurtulan Adnan Fırat, kurtuluşunun ardından hastanede 'Bu da geçti şükür' notu ile bir fotoğraf paylaşarak "Çok şükür kurtuldum arkadaşlar. Şu an Adana Hastanesi'nde tedavi altındayım. Allah hepinizden razı olsun. Demiri kestim şükür Allah'a. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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