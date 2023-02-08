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Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia! Bizzat Bakan Bozdağ’a söylediler…

08.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremin en fazla etkilediği bölgelerden olan Diyarbakır’da açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile vatandaş arasında geçen diyalog dikkat çekti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ‘Marketlerin kolonlarını kestiler’ diyerek acı olan bu gerçeği Bakan Bozdağ’a da iletti. Vatandaşları dikkatle dinleyen Bakan Bozdağ da "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile vatandaş arasında geçen sohbette şoke eden iddialar ortaya çıktı. Diyarbakır'da yerle bir olan Diyar Galeria sitesinin altındaki marketin kolonlarının kesildiği iddia edildi. Kentte incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı gören vatandaşlar, "İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" diyerek isyan etti.

"MARKETLERİN KOLONLARINI KESTİLER"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın depremden en fazla etkilenen illerimizden biri olan Diyarbakır'da açıklama yaptığı sırada bir vatandaş "Bakanım sizinle görüşmek istiyoruz. İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" dedi.

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VATANDAŞIN SÖYLEDİKLERİNİ DUYAR DUYMAZ YANINA GİTTİ

Vatandaşın bu sözleri karşısında şaşırdığı gözlenen Bakan Bozdağ, "Ben geliyorum" dedi ve vatandaşların yanına doğru giderek şikayetlerini dinledi.

"İHMALİ, KUSURU, KASTI OLANLAR VARSA HEPSİ BUNUN HESABINI VERECEK"

Basın açıklamasının ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve taleplerini dinleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

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"Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak. Bundan emin olun ama bunun bir zamanlaması, süresi var. Şimdi acımız var bir sürü enkaz altında canımız var, hastanelerde var. Şimdi önceliğimiz bunlar. Zaten yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor. Onlar da gereğini yapacaklar. Elimizden gelen hızlanmayı yapıyoruz, yavaş gitmesinin sebebi altında bir canlı olabilir. Elimizde personel sıkıntısı yok. Arama-tarama-kurtarmada uzman arkadaş sıkıntımız yok. Hepsi dönüşümlü de çalışıyorlar. İhtiyaç halinde gönüllülerden hepsinin listesi var, biz onların hepsini çağıracağız ama şu anda sistem yürüyor. İhtiyaç olduğunda da gerekeni yapacağız."

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