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  4. Depremlerin ardından arama-kurtarma ekiplerinin köpekleri birinci sınıf uğurlandı! İngiltere manşetine taşıdı

Depremlerin ardından arama-kurtarma ekiplerinin köpekleri birinci sınıf uğurlandı! İngiltere manşetine taşıdı

04.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyanın pek çok noktasından bölgeye yardımlar yağdı. Uluslararası yardım çağrısının ardından arama-kurtarma ekipleri bölgeye gelirken İngiliz basının ekiplere dahil olan arama-kurtarma köpeklerinin kabin içinde birinci sınıf (business class) uçmasını haberleştirdi.

Depremlerin ardından arama-kurtarma ekiplerinin köpekleri birinci sınıf uğurlandı! İngiltere manşetine taşıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye derin bir yas yaşarken afet bölgelerine de adeta yardımlar yağdı. Depremin ilk günlerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için dünyadan arama-kurtarma ekipleri seferber olup bölgeye akın akın geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında görev alan köpeklerin uçak yolculukları sırasında uçağın kargo kısmında değil kabin bölümünde yolcu koltuklarında oturması İngiliz basınının dikkatini çekti. İngiliz The Mirror haber sitesi arama- kurtarma köpeklerinin kabin içinde yolculuk yaptığı anları okuyucularıyla paylaştı.

BİRİNCİ SINIFLA ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

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THY uçağında kabin içerisinde uçuş yapan bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak, "Türkiye'den eve dönen kahraman kurtarma ekipleri Türk Hava Yolları tarafından yükseltiliyor.Kargo ambarından First classa" yorumu yapıldı.

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Bunun üzerine THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler Business Class uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk" diye cevap verdi. (DHA)

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