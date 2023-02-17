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  4. Enkazdan 3 kişiyi kurtarmıştı! Meksikalı arama-kurtarma köpeği Proteo için cenaze töreni düzenlendi

Enkazdan 3 kişiyi kurtarmıştı! Meksikalı arama-kurtarma köpeği Proteo için cenaze töreni düzenlendi

17.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Meksika’dan gelen arma-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo isimli köpeğin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını desteklerken hayatını kaybeden kahraman Proteo için ülkesi Meksika’da anma töreni düzenlendi.

Enkazdan 3 kişiyi kurtarmıştı! Meksikalı arama-kurtarma köpeği Proteo için cenaze töreni düzenlendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarabilmek için tüm dünyadan arama-kurtarma ile sağlık ekipleri görevlendirildi. Arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine gelen Meksikalı ekip ülkesine döndü. Ekibin dönüşünü ise, Meksika Milli Savunma Bakanlığı “Türkiye’deki arama ve kurtarma çalışmalarına hayat kurtararak destek veren insani yardım gücünün Meksika Delegasyonunun üyeleri, kahraman arkadaşımız Proteo ve diğer kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz' ifadeleriyle duyurdu.

“GÖREV TAMAM ŞAMPİYON”

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Meksikalı ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında 12 Şubat’ta haytaını kaybeden kahraman köpek Proteo’nun cenazesini de Meksika bayrağına sarılı bir şekilde yanlarında getirdi. Kahraman köpek için havaalanında bir saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi.

Meksika’dan Türkiye’ye gelen 150 kişilik ekibinin içinde görev alan ve enkazlarda 3 kişiyi kurtarmayı başaran Proteo’nun eğitmeni Carlos Villeda ise “Gidişine üzüldüm dostum. Şimdi koş, eğlen ve öbür dünyadakileri koru. Güle güle dostum, tekrar buluşacağız. Görev tamam şampiyon' dedi.

PROTEO’NUN ÖLÜM NEDENİ

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Proteo'nun eğitmeni Carlos Villeda, köpeğin ölüm nedenini açıkladı. Proteo’nun sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak ölmediğini, ölümünün birçok nedene bağlı olduğunu söyleyen Villeda, Proteo’nun yaşlı olmasının ve Türkiye'deki soğuk iklimin ölümüne yol açan nedenler olduğunu ifade ederek, ayrıca köpeğinin Türkiye'ye gelirken uzun süren yolculukta çok yorulduğunu belirtti.

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