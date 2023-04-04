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Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

04.04.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile şehre göç eden bir depremzede arasındaki duygusal konuşma dikkat çekti. Deprem konutlarını sorduğu Bakan Kurum'dan "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı" yanıtını alan vatandaş, "Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar" diyerek duygularını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem ve sel bölgelerinde yaraları sarmaya devam ederken, bir yandan da afet konutlarının inşaatlarını sürdürüyor. Bölgedeki çalışmalarının ardından bir dizi temasta bulunmak ve Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katılmak için Sivas'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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DEPREMZEDE VATANDAŞ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Deprem sonrası Sivas’a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum’a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu. Duygulanan depremzedeyi Bakan Kurum, “Daha önce yaptık mı, yapmadık mı” diye teskin etti.

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Depremzede de Bakan Kurum’a, “Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin.” diye konuştu. Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, “Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız.” dedi.

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Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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