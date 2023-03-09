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  4. Binlerce lira değerinde... Depremzede Ertuğrul çiftine güzel haberi bölgede arama yapan firma verdi! Haberi alınca sevinçten bayıldı

Binlerce lira değerinde... Depremzede Ertuğrul çiftine güzel haberi bölgede arama yapan firma verdi! Haberi alınca sevinçten bayıldı

09.03.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan Adem ve İsmigül Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aradı ancak çiftin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma ailenin belirttiği yerde arama yaptı. Firma, depremzede Ertuğrul çiftinin enkaz altında kalan altınlarına ulaştı. Güzel haberi alınca koşarak gelen kadın ise sevinçten bayıldı. Altınların yaklaşık 40 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Binlerce lira değerinde... Depremzede Ertuğrul çiftine güzel haberi bölgede arama yapan firma verdi! Haberi alınca sevinçten bayıldı

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı. Depremzede Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.

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ENKAZDA ALTINLARI BULUNDU, SEVİNÇLE KOŞARKEN BAYILDI

Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.

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Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti. (İHA)

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deprem Kahramanmaraş Altın

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