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Depremzedelere seslenip çağrı yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: "Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye..."

24.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günkü seçimlere doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken mesajlar vermeye devam ediyor. Son paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ve depremler sonrası yürütülen çalışmalara değindi. Erdoğan ayrıca deprem bölgesindeki vatandaşlara seslenirken "Şehirlerinize sahip çıkmaya devam edin" çağrısında bulundu.

Depremzedelere seslenip çağrı yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: "Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde inşası devam eden ve tamamlanan yapılarla ilgili rakamları paylaşıp depremzedelere seçim sonrası edilen hakaretlere tepki gösterdi.

"HINÇ VE NEFRET FURYASINI REDDEDİYORUZ"

"Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle başladığı mesajında Erdoğan şöyle devam etti:

"Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz."

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"MUHALEFETİN DİLİNE DOLADIĞI HASTANEYİ 57 GÜNDE HİZMETE SUNDUK"

Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz."

"ŞEHİRLERİNİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİN"

"Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."

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deprem Recep Tayyip Erdoğan

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