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Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Meryem Uzerli'ye tepki

07.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakmasıyla yine gündem olan Meryem Uzerli son pozlarıyla dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesiyle iddiasını ortaya koyan Uzerli hayranlarının tepkisini çekti.

Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Meryem Uzerli'ye tepki

Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, birkaç gün önce katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuşmuş ve gündem olmuştu.

Savcı, Meryem Uzerli’nin 2013 yılında “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüş ve Meryem Uzerli'nin ne yorum yapacağı merak edilmişti.

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TEPKİ ÇEKEN POZ

Meryem Uzerli bu açıklamalar gündemdeyken yorum yerine iddialı pozlarını yayınladı.

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Beyaz bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı pozlar veren Uzerli'nin frikik vermesine ramak kalmış bir pozunu paylaşması da gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz günlerde de küvette pozlar veren Uzerli'yi takipçileri sigaralı pozları sebebiyle ise tepki gösterdi.

Meryem Uzerli küvette çırılçıplak poz verdiMeryem Uzerli küvette çırılçıplak poz verdi


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Meryem Uzerli
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