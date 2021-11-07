Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Meryem Uzerli'ye tepki

Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, birkaç gün önce katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuşmuş ve gündem olmuştu.

Savcı, Meryem Uzerli’nin 2013 yılında “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüş ve Meryem Uzerli'nin ne yorum yapacağı merak edilmişti.

TEPKİ ÇEKEN POZ

Meryem Uzerli bu açıklamalar gündemdeyken yorum yerine iddialı pozlarını yayınladı.

Beyaz bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı pozlar veren Uzerli'nin frikik vermesine ramak kalmış bir pozunu paylaşması da gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde de küvette pozlar veren Uzerli'yi takipçileri sigaralı pozları sebebiyle ise tepki gösterdi.



