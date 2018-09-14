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Derya Şensoy, sevgilisi Sarp Levendoğlu'yla ilk fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 00:36 | Son Güncelleme

Derya Şensoy, uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Derya Şensoy, sevgilisi Sarp Levendoğlu'yla ilk fotoğrafını paylaştı

Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı. Sarp Levendoğlu ayrılığın ardından Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift aşklarını uzun süre gözlerden uzak bir şekilde yaşamıştı.

Derya Şensoy, ablası Ferhan Şensoy'un geçen hafta yapılan düğününe de sevgilisiyle Sarp Levendoğlu ile birlikte katıldı. Şensoy düğünde çekilen bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü çift, ilk defa birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşmış oldu.

derya

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Sarp Levendoğlu derya şensoy ferhan şensoy

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