Derya Uluğ sahnede Şinanay söylerken taraftarlar küfür etti mi? "Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde"

Derya Uluğ bir konserinde Şinanay şarkısını söylerken Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray'a küfür ettiği iddia edildi. O anlar sosyal medyada hızla yayılınca Derya Uluğ'a tepki yağdı.

Videonun kurgulanmış olduğunu söyleyen Uluğ sosyal medya hesabından isyan ederek o anların orjinal görüntüsünü paylaştı.

"Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir" diyen Derya Uluğ devamında şunları yazdı:

Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki..? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orjinal hali…"

Fenerbahçeli taraftarlar ise şarkıcıya "Kimseyi ikna etmek zorunda değilsin" diyerek destek verdi.





