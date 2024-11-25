Derya Uluğ, şeffaf detaylı siyah elbisesiyle poz vermeye doymadı!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, şeffaf detaylarıyla dikkat çeken siyah elbisesiyle verdiği pozla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Elbisesinin şeffaf detayları ve zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Uluğ, stilini ve güzelliğini vurguladığı paylaşımlarıyla takipçilerini etkiledi.

Derya Uluğ’un siyah elbisesi, hem şıklığı hem de cesur detaylarıyla gündem oldu.

Elbisenin şeffaf kısmı dikkatlerden kaçmazken şarkıcının göz alıcı pozları sosyal medyada hızla yayıldı. Takipçileri, şarkıcının bu cesur tarzını ve mükemmel fiziğini övgü dolu yorumlarla değerlendirdi.

Sosyal medyada fanlardan "Taş mısın tüfek misin be kadın" yorumları geldi.

Şarkıcı sahne öncesinde ise muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uluğ, “Kendinizi şımartmak için hediye alır mısınız?” sorusuna “Bazı zamanlar bunu yaparım. Eskiden daha savurgandım ama şimdi biraz azalttım. Kendimi ufak ufak ödüllendiririm” yanıtını verdi.