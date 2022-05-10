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DEVA Partisi'nde istifa! Yasemin Bilgel sosyal medyadan duyurdu

10.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi'nden dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bilgel yaptığı açıklamada " Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nde istifa! Yasemin Bilgel sosyal medyadan duyurdu

DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

ALİ BABACAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.”

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DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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