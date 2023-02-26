Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı! MHP'den açıklama geldi: 'Milli manevi değerlere yakışmadı'

MHP Medya, Tanıtım, ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Özdemir, yayınladığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Beşiktaş JK - Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılmıştır. İlgi ve bilgilerinize sunarım."

BAHÇELİ: MHP, SPORUN KİRLİ SİYASETE ALET EDİLMESİNİ KINAMAKTADIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.

Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."

