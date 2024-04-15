Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, istifa ettiği eski partisi MHP'ye geri döndü. Sancaklı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine yeniden katıldığı belirtildi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, Sancaklı’nın yerel seçimle ilgili "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder" şeklindeki açıklamasına tepki göstermişti. Bahçeli "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





