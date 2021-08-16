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Devlet Bahçeli'den Afganistan ve Taliban açıklaması

16.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da Taliban'ın 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirmesini değerlendirdi. ''Askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülemeyecektir'' diyen Bahçeli, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve diğer diplomatların ülkedeki varlığını sürdürmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri, Afganistan'da bu duruma yol açanın emperyalist ülkeler olduğunu savundu. Bahçli, "Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" dedi.

Devlet Bahçeli'den Afganistan ve Taliban açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamayla Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR''

Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.

"GELDİKLERİ GİBİ GÖNDERİLMELERİ HAKLI TALEP"

Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Devlet Bahçeli Taliban
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