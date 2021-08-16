Devlet Bahçeli'den Afganistan ve Taliban açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamayla Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR''

Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.

"GELDİKLERİ GİBİ GÖNDERİLMELERİ HAKLI TALEP"

Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir.

