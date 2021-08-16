Afganistan'da son durum! Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından dakika dakika yaşananlar

Taliban, 4 ayda Afganistan'da 20 yıl önceye döndü. Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da girdi. Bölgeden gelen fotoğraflar tüm dünyada yakından takip edilirken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldığını açıkladı. Ülkede kaos hakim olurken havalimanları ve yollarda 'kaçış' yoğunluğu yaşanıyor.

İşte Afganistan'da yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler

12.00 "GANİ NAKİT DOLU ARABAYLA KAÇTI"

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, dün uçağa binerek ülkeyi apar topar terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin nakit dolu arabalarla ülkeden kaçtığı öne sürüldü.

Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Nikita Ishenko, "Rejim çökünce Ghani'nin Afganistan'dan kaçma şekli en belirgin şekilde karakterize ediliyor: Dört araba para doluydu, paranın bir kısmını bir helikoptere koymaya çalıştılar ama yapamadılar, para pistte kaldı" dedi.

11.10 RUSYA'DAN FLAŞ TALİBAN ADIMI

Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.

10.50 KABİL HAVALİMANI'NDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, bir görgü tanığı beş kişinin öldüğünü aktardı. Bir başka görgü tanığı ise ölümlerin izdihamdan mı havaya ateş açılması sonucunda mı meydana geldiğinin bilinmediğini söyledi.

10.00 AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

09.35 THY UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi. Ayrıntılar için tıklayın...

09.20 SİLAH SESLERİ DUYULDU

Uluslararası haber ajansları, havalimanını koruyan ABD askerlerinin ateş açtığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Pazar gününden bu yana havalimanından sivil uçuşlar yapılamıyor.

08.00 KAÇMAK İÇİN UÇAKLARA AKIN ETTİLER

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor. Taliban'dan kaçmaya çalışanlar ise uçaklara akın ediyor.

BBC Güney Asya Büro Şefi Nicola Careem'in paylaştığı videoda, çok sayıda insanın aprona tırmanarak uçağa girmeye çalıştığı görülüyor.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

05.20: ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.

01.51: TRUMP'TAN BIDEN'A İSTİFA ÇAĞRISI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırdı. Trump'ın yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi." ifadesine yer verdi. Ayrıntılar için tıklayın...

23.59: TALİBAN: BU KADAR ÇABUK BEKLEMİYORDUK

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim. Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuruyacağımıza ikna etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

23.59: TALİBAN SÖZCÜSÜ: BÜYÜKELÇİLİKLER, DİPLOMATİK MİSYONLAR VE YABANCI UYRUKLULAR İÇİN TEHLİKE YOK

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Sözcüsü Muhammed Naim de Kabil'de büyükelçilikler, diplomatik misyonlar ve yabancı uyruklular için tehlike olmadığını kaydederek, Taliban'ın ülke genelinde güvenliği koruyacağını vurguladı.

23.30: ALMANYA VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Kabil'deki büyükelçilik personelinin tahliyesine başlanacağını söyledi. Maas, düzenlediği basın toplantısında, "Tüm Almanların ve yerel personelin ülkeyi terk etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi. Maas tahliye işlemleri için uçakların gönderildiğini bildirerek, "Tahliye uçuşları başlangıçta Kabil'den komşu bir ülkeye yapılacak oradan Almanya'ya sivil uçaklarla gelinecek." diye konuştu.

23.14: KABİL HAVAALANINDA ADETA İZDİHAM YAŞANDI

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken, tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı. Ayrıntılar için tıklayın...

23.12: TALİBAN KABİL'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'A GİRDİ

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Talibanın görüntülerine yer verildi. Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti. Ayrıntılar için tıklayın...

23.12: BM ACİL TOPLANACAK

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

22.42: GANİ: KAN DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN AYRILDIM

Afganistan Devlet Başkanı Gani, kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil’in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil’e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullandı. Ayrıntılar için tıklayın...

21.44: BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumla ilgili, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıntılar için tıklayın...

20.25: TİCARİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

BBC'nin bir NATO yetkilisine dayandırdığı habere göre; Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan yapılacak tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Havalimanından sadece askeri uçuşların yapılmasına izin verilecek.

20.23: HOLLANDA ASKERİ UÇAK GÖNDERİYOR

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

20.20: HAMİD KARZAİ DUYURDU: KOORDİNASYON KOMİTESİ KURULDU

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'de iktidarın devri sürecini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi kurulduğunu duyurdu.

20.05: POMPEO: ASLA GÜVENMEDİK

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendi dönemlerinde Afganistan'da Taliban ile müzakere sürecinde, Trump yönetiminin "Taliban'a asla güvenmediğini" savundu. Ayrıntılar için tıklayın...

19.20: NATO'DAN AÇIKLAMA

Genel Sekreterı Jens Stoltonberg, tahliyelerin kolaylaştırılmasını ve koordinasyonu sağlamak üzere İttifak'ın Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın açık kalmasına destek sağladığını duyurdu.

19.15: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARI YAYINLADI

ABD Büyükelçiliği, Hamiz Karzai Havalimanı'na doğru giden vatandaşlarına güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı. Kabil'deki güvenlik durumunun havalimanı dahil hızla değiştiğini belirten Büyükelçilik, "havalimanında yangın çıktığına" dair haberler geldiğini aktardı.

19.05: CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİLER

Reuters'a konuşan iki Taliban yetkilisi, ülkede bir barış hükümeti olmayacağını ve iktidarın tamamen kendilerine devredilmesini beklediklerini ifade etti. Taliban militanlarının Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele aldığı aktarıldı.

18.55: MİLLİ UZLAŞI YÜKSEK KONSEYİ BAŞKANI ABDULLAH: ALLAH ONDAN HESAP SORACAK

Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

19.35: FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KABİL HAVALİMANI'NA TAŞIYOR

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da hızla kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin, Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na aktarılacağı, ülkedeki Fransız vatandaşlarının tümünün tahliyesi için operasyonların buradan sürdürüleceği ifade edildi.

17.50: TALİBAN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Afgan televizyonu Tolo TV'nin haberine göre, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Taliban savaşçılarına, Kabil'de yağmalamayı önlemek için bazı bölgelerine girmeleri yönünde emir verildiğini duyurdu.

Sözcü, Afgan güvenlik güçlerinin Kabil'de bazı bölgeleri ve kontrol noktalarını terk ettiğini, Taliban güçlerinin de kaos ve yağmayı önlemek amacıyla kente girdiğini söyledi.

Reuters haber ajansının tanıklara ve İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kabil'in birçok bölgesinde silah sesleri duyuluyor.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.

17.45: EŞREF GANİ AFGANİSTAN'I TERK ETTİ

Reuters'ın Afganistan'da yayın yapan Tolo News'a dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Afgan yetkili Gani'nin Tacikistan'a gittiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise söz konusu iddianın incelendiği vurgulandı.

17.34: PUTİN VE MİRZOYEV AFGANİSTAN'DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundukları bildirildi. Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.