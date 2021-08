Afganistan'da son durum! Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından dakika dakika yaşananlar

Taliban, 4 ayda Afganistan'da 20 yıl önceye döndü. Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da girdi. Bölgeden gelen fotoğraflar tüm dünyada yakından takip edilirken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldığını açıkladı. Ülkede kaos hakim olurken havalimanları ve yollarda 'kaçış' yoğunluğu yaşanıyor.

İşte Afganistan'da yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler

12.00 "GANİ NAKİT DOLU ARABAYLA KAÇTI"

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, dün uçağa binerek ülkeyi apar topar terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin nakit dolu arabalarla ülkeden kaçtığı öne sürüldü.

Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Nikita Ishenko, "Rejim çökünce Ghani'nin Afganistan'dan kaçma şekli en belirgin şekilde karakterize ediliyor: Dört araba para doluydu, paranın bir kısmını bir helikoptere koymaya çalıştılar ama yapamadılar, para pistte kaldı" dedi.

11.10 RUSYA'DAN FLAŞ TALİBAN ADIMI

Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.

10.50 KABİL HAVALİMANI'NDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, bir görgü tanığı beş kişinin öldüğünü aktardı. Bir başka görgü tanığı ise ölümlerin izdihamdan mı havaya ateş açılması sonucunda mı meydana geldiğinin bilinmediğini söyledi.

10.00 AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

09.35 THY UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.

09.20 SİLAH SESLERİ DUYULDU

Uluslararası haber ajansları, havalimanını koruyan ABD askerlerinin ateş açtığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Pazar gününden bu yana havalimanından sivil uçuşlar yapılamıyor.

08.00 KAÇMAK İÇİN UÇAKLARA AKIN ETTİLER

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor. Taliban'dan kaçmaya çalışanlar ise uçaklara akın ediyor.

BBC Güney Asya Büro Şefi Nicola Careem'in paylaştığı videoda, çok sayıda insanın aprona tırmanarak uçağa girmeye çalıştığı görülüyor.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR