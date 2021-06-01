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Devlet Bahçeli'den çok sert 'erken seçim' mesajı

01.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir" dedi. Bahçeli, 'Atatürk'e hakaret' tartışmalarına ilişkin, "Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den çok sert 'erken seçim' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.

'ATATÜRK'E HAKARET' TARTIŞMALARI

Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar?

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