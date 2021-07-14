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Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye 'Ecevit' tepkisi!

14.07.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecevit, Gülen'e her türlü olanağı verdi" diyen Zülfü Livaneli'ye tepki gösterdi. Bahçeli "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kılıçdaroğlu’na laf etmediği, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin gördüğü bir gerçektir. Danışıklı dönüş, bir siyaset planlaması sahnededir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye 'Ecevit' tepkisi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli konuşmasında, yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Zülfü Livaneli'yi hedef aldı.

Bahçeli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran bir sanatçı ve siyasetçi, katılmış olduğu bir TV programında, ‘Benim ağzıma kimse FETÖ filan gibi tabirleri takamaz’ diyerek asıl yüzünü sergilemiştir.

ECEVİT'LE İLGİLİ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Çürümüş ve kibir kulesi bu şahıs, merhum Başbakan Ecevit’e ağır bir ithamda bulunmuştur, reddediyoruz. Merhum Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah’a havale ediyoruz.

"DANIŞIKLI DÖNÜŞ"

Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kılıçdaroğlu’na laf etmediği, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin gördüğü bir gerçektir. Danışıklı dönüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Önemli olan söyleyenin kimler tarafından konuşturulduğudur.

29 Haziran 2021’de yaptığımız grup toplantısında ABD’de kurulan Türk demokrasi projesinden bahsetmiştim. Türk düşmanlarının, Türk demokrasi projesi şemsiyesi altında buluştuğunu ifade etmiştim. Aynı günde, Kılıçdaroğlu dostlarıyla demokrasi getireceğini açıklamıştı.

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Şu ibretlik benzerliğe bakın ki, yine o tarihlerde aralarında Zülfü Livaneli’nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan Büyük Demokrasi Konferansı yapılmış, bildiri yayımlanmıştır.

"BOYASI DÖKÜLMÜŞ DEMOKRASİ KUŞATMASI"

ABD’de ortaya çıkan Türk demokrasi projesinin senaristleri ne demişse, neyi önermişse Türkiye’de toplanan lekeli büyük demokrasi konferansında aynılarını söylemiştir. Her tarafından içi boşaltılmış, boyası dökülmüş bir demokrasi kuşatması altındayız.

ZÜLFÜ LİVANELİ NE DEMİŞTİ?

Duvar'dan İrfan Aktan'ın "Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi isimler olmasa, solun kaderi değişir miydi?" sorusunu yanıtlayan Livaneli, şu ifadeleri kullanmıştı:

lıvanelı

"Ecevit de, Baykal da partilerinin başına solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir."

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli Bülent Ecevit Devlet Bahçeli MHP
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya adımda Alparslan ama Devlet bey artık gitmen lazım, daha cevval daha insanları bölmeden konuşan başkana ihtiyacımız var
Mezhepçi kafa tasçı Livaneli öldüğünde kabrin dar gelsin.Chp yönetimi de baştan aşağı aynı ekip ve görüşte şuan partinin çatısı tamamen Livaneli gibi adamlarla dolu ne yazık ki seçmeninin büyük bir kısmı da bu mantıkla OY veriyor......Lanet olsun mezhepçilik ve ırkçılık yapana,her kim yapıyor ise....

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