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  4. Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı vurgusu

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı vurgusu

13.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. İttifakımızda çatlak arayan nal toplamaya devam eder" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a yaptığı ziyarette "Biji Serok Erdoğan" sloganlarıyla karşılanmasının MHP'de rahatsızlık yaratıp yaratmayacağı merak ediliyordu. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, tartışmalara son noktayı koyarak "Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır" açıklamasını yaptı.

'Biji Serok Erdoğan' sloganı MHP'yi rahatsız etti mi? Gözler Devlet Bahçeli'nin açıklamasında'Biji Serok Erdoğan' sloganı MHP'yi rahatsız etti mi? Gözler Devlet Bahçeli'nin açıklamasında

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları

Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa, yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim dedikodu aşına karnımız toktur. Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. İttifakımızda çatlak arayan nal toplamaya devam eder. Cumhur İttifakı dini kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, köprülerde, havaalanlarında, caddelerde, kısacası vatanın her karışında ya istiklal ya ölüm düşüncesiyle tecelli etti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sis bulutu hala dağılmadı, kripto damar henüz kurumadı. Pensilvanya'daki terör inleri dağıtılmadan milli yüreklerdeki alev sönmeyecektir. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirildiyse, Fetullah Gülen de öyle getirilmelidir. 251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir. Gazilerimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakılmayacaktır. İP Başkanı, FETÖ'cüleri kastederek, ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içeride diyecek kadar ucube değerlendirme yapabilmiştir. Bu şahsın gariban dedikleri, kalkışmayı idare eden cuntacılardır. Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir, soruları çalan hırsızlardır. Kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir, kumpasçı polislerdir. CHP yönetimine göre 15 Temmuz düzmecedir. 15 Temmuz gecesi teröristler neyse, bu barbarlığa tiyatro diyenler de aynısıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu, "Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştirmiş" diyor. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, MHP'nin vatanperver mensupları Türkiye'nin zencileri, itilmiş kakılmış insanları değildir. Uğruna şehadeti bile göze aldığımız bu ülkeye liyakata bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesidir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak en adi cinayettir.

"GAFLETİN PENÇESİNDEDİR"

Çözüm süreci ile ilgili asılsız söylentilerin arka planında da bunlar vardır. Kimse niyet okuyuculuğu yapmasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisine ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren Serok Ahmet gafletin pençesindedir. Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır.

"BAL GİBİ CHP-HDP-İP ORTAKTIR"

İzmir'de bir mitingde CHP ve HDP yan yana gelmiştir. HDP'nin eş genel başkanı çözüm için bebek katilinin üzerindeki tecridin kaldırılmasını istemiştir. CHP'li il başkanı da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz demişlerdir. Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır.


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Gözler Bahçeli'nin açıklamasındaGözler Bahçeli'nin açıklamasında
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İşte bukadar nokta cehapeliler çatlasın!
Bir dakika, bir dakika Biji Serok Ahmet yanlış diyorsun, ama size dendiğinde kabul ediyorsun? Bu nasıl bir iş acaba?
Ne oldu hani "biji serok Erdogan"açıklamasi?

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