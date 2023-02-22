Devrim Özkan da depreme kayıtsız kalamadı! “Normale dönemiyorum”

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hayat ve birçok ili etkileyen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ünlü isimler depremzedelere yardımda bulunmak için harekete geçti. Bir dönem Icardi ile beraber olduğu iddiası gündem olan Devrim Özkan da depreme kayıtsız kalamadı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda normale dönmekte zorlandığını dile getirdi.

“NORMALE DÖNEMİYORUM”

Güzel oyuncu Twitter hesabından “Ben normale dönemiyorum... Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum..Öyle çalışıyorum gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hala reddediyor.” mesajını yayınladı.

“SIÇRAMAKTAN YORULDUM”

Uyuyamadığını dile getiren Devrim Özkan “Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten, yetememekten yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın…” dedi.





