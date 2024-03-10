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Devrim Özkan Ebo ile görüntülendi! Lucas Torreira sorulunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 11:59
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Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Özkan son olarak Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver ile görüntülendi. Muhabirler ise aşk sorusunu sormadan edemedi.

Devrim Özkan Ebo ile görüntülendi! Lucas Torreira sorulunca...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşkı bir süre gündem olmuştu. Özkan ile Torreira'nın aşk pozları da dikkat çekiyordu.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın birlikteliği ocak ayında bir anda sona erdi. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler.

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Devrim Özkan son olarak ise Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver ile Karaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili kol kola mekandan ayrılırken arkadaşız demekle yetindi.

Ekran Alıntısı

AŞK SORUSU ŞAŞIRTTI

Muhabironline muhabirleri ise güzel oyuncuya aşk hayatına dair sorular yöneltti. Devrim Özkan "Yeni bir aşk olarak yazalım mı?" sorusuna anlam veremeyerek "Kim?" dedi.

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Güzel oyuncuya futbolcuyla yaşadığı aşk da hatırlatıldı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
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