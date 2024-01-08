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Devrim Özkan ve Torreira aşkının kavga ve bağrışlarla bitti! 400 bin dolarlık saat detayı...

08.01.2024 16:06 | Son Güncelleme:
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Devrim Özkan ve Torreira aşkının bitmesi gündemde. Müge Dağıştanlı ikilinin gece yarısı oturdukları rezidansı kavgalarıyla ayağa kaldırdığını iddia etti. İddiaya göre Devrim Özkan'ın 400 bin dolarlık saat gibi pahalı istekleri bardağı taşıran son damla oldu.

Oyuncu Devrim Özkan ve Torreira aşkı sosyal medyanın gündeminde. Büyük aşk hazin bir sonla bitmiş... Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı Özkan ve Torreira aşkının kavga ve bağırışlarla sona erdiğini iddia etti.

Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansında sabaha karşı bağırış ve kavga sesleri herkesi ayağa kaldırdı. Hatta yine söylediğine göre Devrim Özkan gözyaşları içinde kaldı.

LÜKS İSTEKLERİ VARMIŞ

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Devrim Özkan'ın çok lüks ve sonu gelmeyen istekleri futbolcuyu zora soktu.

400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çanta gibi istekleri Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulmasına sebep oldu.

İddiaya göre Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.


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devrim özkan Oyuncu
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