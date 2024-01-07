Devrim Özkan ve Torreira sosyal medyayı salladı! Ayrılık dedikodusu gündemde: Terk eden taraf...

Bir süredir ilişki yaşayan Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşklarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. İkilinin son hamleleri kafa karıştırdı.

İkili, daha önce paylaştıkları fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı. Sürekli birbirlerine aşk mesajları yazan çiftin ayrıldığı iddiası hızla yayıldı.

Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada birbirlerini takipten de çıktı. Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına giren Devrim Özkan gündemdeyken muhabir Haluk Yürekli ilginç bir yorumda bulundu.

"DEPRESYON MODUNA GİRMİŞTİ"

Yürekli ayrılık iddiasına dair "Devrim Özkan konusu geçen sene Torreira'yı etkilemişti. Araları bozulmuştu geçen sezon Konya deplasmanına çıkmamıştı, depresyon moduna girmişti. Ama bu kez galiba kendisi düğmeye bastı. Terk eden taraf Torreira" dedi.

Torreira iddialara göre ayrılık sonrası "Tek aşkım Galatasaray" dedi.





