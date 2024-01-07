MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devrim Özkan ve Torreira sosyal medyayı salladı! Ayrılık dedikodusu gündemde: Terk eden taraf...

Devrim Özkan ve Torreira sosyal medyayı salladı! Ayrılık dedikodusu gündemde: Terk eden taraf...

07.01.2024 07:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Torreira arasındaki aşk sosyal medyayı sallanıyordu. Büyük aşkın bittiği iddiaları gündemde! İki ünlü isim birbirini takipten çıkması sosyal medyada gündemde. Muhabir Haluk Yürekli'nin yorumu da dikkat çekti.

Devrim Özkan ve Torreira sosyal medyayı salladı! Ayrılık dedikodusu gündemde: Terk eden taraf...

Bir süredir ilişki yaşayan Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşklarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. İkilinin son hamleleri kafa karıştırdı.

İkili, daha önce paylaştıkları fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı. Sürekli birbirlerine aşk mesajları yazan çiftin ayrıldığı iddiası hızla yayıldı.

sss

Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada birbirlerini takipten de çıktı. Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına giren Devrim Özkan gündemdeyken muhabir Haluk Yürekli ilginç bir yorumda bulundu.

Ev hali! Süper mini şortuyla boy gösterdi Ev hali! Süper mini şortuyla boy gösterdi

"DEPRESYON MODUNA GİRMİŞTİ"

Yürekli ayrılık iddiasına dair "Devrim Özkan konusu geçen sene Torreira'yı etkilemişti. Araları bozulmuştu geçen sezon Konya deplasmanına çıkmamıştı, depresyon moduna girmişti. Ama bu kez galiba kendisi düğmeye bastı. Terk eden taraf Torreira" dedi.

Torreira iddialara göre ayrılık sonrası "Tek aşkım Galatasaray" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'daki filtreli hali gündemdeydi! Bomba açıklamaİbo Show'daki filtreli hali gündemdeydi! Bomba açıklama
Dominik'te! Bomba Acun Ilıcalı paylaşımıDominik'te! Bomba Acun Ilıcalı paylaşımı
Çağla Şıkel hakkında şoke eden ifadeler: Ben evde yokken kızımın babasını ziyaret...Çağla Şıkel hakkında şoke eden ifadeler: Ben evde yokken kızımın babasını ziyaret...
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan sosyal medya ünlü oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı!

Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı!

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.