DHA YURT BÜLTENİ - 6

17 Ağustos 1999 Depreminin merkez üssü Gölcük, yerle bir olurken, depremin izleri, yarattığı hasar denizin altında görülüyor. Dalgıçlar, Değirmendere’de depremde denize çöken vapur iskelesi, dev çınar ağaçları, araçlar ve otel enkazını görebiliyor. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos Depreminin merkez üssü Gölcük'te ağır bir yıkıma yol açtı. Deprem sırasında Değirmendere sahilinde, yaklaşık 4 dönümlük alan denize çöktü. Yaklaşık 55 metre derinliğe kadar tüm enkaz suyun altında görülebiliyor. Demirören Haber Ajansı ekibi de su altına dalış yaparak, depremde denize çöken vapur iskelesi, otomobil, dev çınar ağaçları, çay bahçeleri ve otel enkazını görüntüledi. 'DEPRİMİN İZLERİ SUYUN ALTINDA DURUYOR' Karada depremin izlerinin silinmesine rağmen suyun altında tüm gerçekliğiyle durduğunu söyleyen Dalış Eğitmeni Murat Kulakaç, "Biz 14 yıldır bu bölgede sürekli dalış yapıyoruz. Karada depremin yarattığı izler silinmeye başladı ama bu izler su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. 55 metreye kadar tüm enkazları net bir şekilde görebiliyoruz. 22 metrede hala 2 tane dev çınar ağacı topraktan besleniyor. Odunsu yapıları hala devam ediyor, 25 metrede bir restoran var, avcılar kulübü 55 metre derinlikte, vapur iskelesi 22 metrede duruyor üzerinde hala lastikleri gelecek bir vapuru bekliyor gibi. Çay bahçeleri ve diğer eğlence alanları da 37 metrede tüm ihtişamıyla ve ilk günkü gerçekliğiyle dalış yapanları bekliyor." dedi. ‘SUYUN ALTINDA İNSANLARIN EŞYALARINI GÖRDÜĞÜMÜZDE HÜZÜNLENİYORUZ’ Enkaza dalış yaptıklarında hüzünlendiğini belirten Kulakaç, "Daha önce sürekli yürüdüğümüz, su içtiğimiz alanlar şu anda su altında. Onları ilk hali ile şu an bulunan halini gördüğümüzde hüzünleniyoruz. Onun haricinde insanların ayakkabıları, çocukların oyuncakları ve sokakta oynadığı toplar suyun altında olduğu gibi duruyor sessiz bir şekilde. Bunları gördüğümüzde ciddi bir şekilde hüzünleniyoruz, bu hüznümüzü de bu tip doğal afetlerde diğer insanlar etkilenmesin diye bilgilendirme amaçlı kullanıyoruz. Son aylarda ülkemizde depremler olmaya başladı. Depremlere hazırlıklı olmamız lazım, bilinçlenmemiz lazım. Bilinçlenmek için de bu tür gerçek görüntüleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Biz onları dalıcı olarak eğitiyoruz, su altına indiriyoruz ve su altına inen her dalıcı bizim bir elçimiz oluyor. Çünkü su altında depremi tüm gerçekliğiyle görüyorlar, çıktığı zaman da hem ailesi için hem çevresi için hem de kendisi için önlem almak için gönüllü oluyor.ö diye konuştu. 'DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAMAK LAZIM' Depremi Gölcük'te yaşadığını söyleyen dalış eğitmeni Alper Yalçın ise şöyle konuştu: "Deprem olduğu zaman Gölcük’teydim. Deprem zamanında arkadaşlarımı, dostlarımı ve akrabalarımı kaybettim. 17 Ağustos hepimize çok derinden bir yara verdi. O dönemler suyun altına giren binalar ve kaybettiğimiz arkadaşlarımız beni çok etkiledi. Suyun altında neler olup bittiğini çok merak ettim. Bu enkaz görüntülerini görmek için ilk daldığımda dayanamayıp çok erken suyun altını terk etmiştim. Aradan yıllar geçti, şu anda hala girdiğim zaman yıllar evvel gezdiğimiz sahil, altında çay içtiğimiz çınar ağaçları, gezdiğimiz binalar, yollar, caddeler hepsi olduğu gibi suyun altında duruyor. İnsanlar bu 20 sene içerisinde bunu unutmuş olabilir ama unutmamak lazım, yaşatmak lazım, kaybettiklerimizi analım. Tekrar böyle bir acı olay başımıza gelirse çok daha hazırlık olalım, hepimize çok derin yaralar verdi, umarım bir daha aynı acıları yaşamayız."

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla termal otellerde yoğunluk yaşandı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm otellerimizde Afyonkarahisar'da dolu olarak geçti. Misafirlerimiz eğlenerek mutlu bir şekilde memleketlerine dönüyor" dedi. Zaferin, mermerin ve lezzetin yanı sıra termalin de başkenti olarak bilinen Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Ege ve Akdeniz'deki sahil bölgelerinin yerine Afyonkarahisar'daki termal sularda şifa aramayı seçen yerli ve yabancı turistler termal otellerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, oteller de müşterilerinin iyi vakit geçirmeleri için birçok etkinlik düzenledi. 'MİSAFİRLERİMİZ OTELLERİMİZDEN MEMNUN AYRILDI' Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatilini Afyonkarahisar'da geçirenlerin memnuniyet oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, otellerde konaklayanların mutlu şekilde Afyonkarahisar'dan ayrıldığını aktardı. Gümüşhan, "Bu bayram gerçekten çok harikaydı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm otellerimizde Afyonkarahisar'da dolu olarak geçti. Misafirlerimiz eğlenerek mutlu bir şekilde memleketlerine dönüyor. Misafirlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde olumlu geri dönüşler aldık. Misafirlerimizin termal otellerdeki memnuniyet oranı yüzde 90'ı buldu. Bu da bizim için sevindirici. Memnun olan misafirlerimiz gelecek yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında tekrar Afyonkarahisar'a gelecek. Bizi tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Tekrar Afyonkarahisar'a bekliyoruz" dedi. 'DİNLENMEK İÇİN OTELLERİMİZİ TERCİH EDİYORLAR' Afyonkarahisar'daki termal otelleri seçen yerli ve yabancı turistlerin genelde gürültüden uzak ve dinlenmeden yana olduğunu belirten Gümüşhan, termal otellerin sağlık yönünden daha çok tercih edildiğine dikkati çekti. Gümüşhan, "Otellerimiz kendilerine göre eğlence programları yaptı. Canlı müzikler çocuklar için aktiviteler yaptılar. Sanatçılar sahne aldı ve misafirlere güzel bir gece yaşattılar. Otellerimize gelen misafirlerimiz daha çok dinlenmek istiyor. Hareket ve gürültü olsun istemiyor. Çünkü bakıldığında burası termal bölgesi. Ayrıca sağlık yönünden otellerimize geliyorlar. Misafirlerimiz genelde tatillerini dinlenerek geçirdi. Bu da memnuniyete yansımış durumda. Olumlu tepkiler aldık. Bildiğiniz gibi oteller eğlence ve alışveriş merkezlerine yakın bir yerde bulunuyor. Çoğu misafirlerimiz tatillerini tarihi ve kültürel mekanları gezerek geçirdi. Alışveriş yaptılar ve lezzetlerini tattılar. Misafirlerimiz yine sucuk, lokum gibi ürünlerini alarak ilimizden ayrılıyor. Doluluk devam ediyor. Bu da zannediyorum ki eylül ayının 15'ine kadar devam edecektir. Nedeni ise şu 26-30 Ağustos Kurtuluş Savaşı'nın yıl dönümü ve 4 gün aktivite var Afyonkarahisar'da. Daha sonra Dünya Motokros Şampiyonası var ve festival havasında geçecek. Ünlü sanatçılar sahne alacak. Biz bu vesileyle sizlerin aracılığı ile tüm misafirlerimizi Afyonkarahisar'a bekliyoruz" diye konuştu.

Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vücuduna kesici aletle 'it' yazılan sokak köpeği, tedaviye alındı.

Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturanlar, kesici aletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen köpeği bitkin halde buldu. Mahalle sakinleri, önceki gün gece saatlerinde, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Köpeğin burada yapılan kontrollerde vücuduna kesici aletle 'it' yazıldığı ve darp izleri tespit edildi. Barınakta bulunan veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, arka ayalarında oluşan yaralardan dolayı bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeği, tedaviye alınırken arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi. Vücudundaki yara iyileşmeye başlayan köpek, kırılan bacaklarının tedavisi için ameliyat edilecek.

Önceki gün gece saatlerinde Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturanlar, jiletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen köpeği bitkin halde buldu. Mahalle sakinleri, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Vücuduna jiletle 'it' yazılan ve darp izleri tespit edilen köpek tedaviye alındı. Bugün yapılan kontrollerde köpeğin röntgenleri çekildi. Köpeğin arka bacaklarında kırık tespit edildi. Köpeğin ameliyat edileceği bildirilirken, vücudunda jiletle açılan yaranın ise iyileşmeye başladığı belirtildi.