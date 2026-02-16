Mynet Trend

YAZARLAR

Fatma Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Diana ve o meşhur ceketler

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadi dürüst olalım; bugün Pinterest panolarımızda, Instagram akışımızda karşımıza çıkan "çabasız şıklık" kavramının patentini birinden almamız gerekse, o isim kesinlikle Galler Prensesi Diana olurdu. Herkes onun "İntikam Elbisesi"ni veya o tül tuvaletleri konuşa dursun, biz bugün madalyonun diğer yüzüne, yani Diana’nın o maskülen tavrına odaklanıyoruz.

Fatma Melike Durmaz

Diana ve o meşhur ceketler 1

80’li ve 90’lı yıllarda bir kraliyet mensubuysanız, stiliniz bellidir. İnci kolyeler, pastel döpiyesler ve hanım hanımcık fırfırlar. Ancak bu monotonluk hiç de Prenses Diana'ya göre değildi. 1984 yılında bir konsere giderken giydiği o beyaz, papyonlu smokini hatırlıyor musunuz? "Kadınsı olmak için sadece elbiselere ihtiyacım yok," diyen bir duruş sergiledi.

Diana, smokin ceketini giydiğinde, onu sadece bir erkek kıyafeti olarak taşımıyordu. O ceketleri, içine eklediği ipek bluzlarla veya cesur dekoltelerle harmanlıyordu. Maskülenlik ve feminenlik arasındaki ince çizgide adeta dans ediyordu.

Diana ve o meşhur ceketler 2

Oversize ceketler: Gücün yeni silüeti

Bugün hangi mağazaya girseniz karşınıza çıkan o vatkalı ve geniş omuzlu blazer ceketlerin gerçek ilham kaynağı şüphesiz Lady Di'dir. Diana’nın gardırobunda oversize ceketlerin yeri sadece bir moda tercihi değildi; o parçaları birer zırh gibi kullanıyordu.

Özellikle spor giyindiğinde kullandığı geniş kesim ceketler, altına giydiği bisikletçi taytları veya yüksek bel jean’leri ile bugün pek çok ünlünün stil danışmanlarının elindeki en büyük kopya kağıdı. Diana bize şunu öğretti: Bir ceket ne kadar büyükse, özgüven de o kadar yüksektir.

Günümüz podyumlarında Diana esintisi

Peki, neden hâlâ onu konuşuyoruz? Çünkü modanın tekrar eden o meşhur döngüsünde, Diana’nın maskülen dokunuşları şu an "Sessiz lüks" ve "Power Dressing" akımlarının tam kalbinde yer alıyor. Saint Laurent podyumlarında gördüğümüz keskin omuzlar, aslında 90’larda Kensington Sarayı’nın bahçesinde yürüyordu.

Eğer bugün gardırobunuzda babanızın dolabından fırlamış gibi görünen ama giydiğinizde kendinizi bir patron gibi hissettiren bir blazer varsa, bilin ki gizli ilham kaynağınız Lady Di.

Diana ve o meşhur ceketler 3

Kuralları Kıyafetlerle Yıkmak

Diana, modanın sadece "güzel görünmek" olmadığını, aynı zamanda bir duruş sergilemek olduğunu gösterdi. Sarayın katı kurallarına, maskülen bir ceketin vatkalı omuzlarıyla kafa tuttu.

Eğer bugün gardırobunuzda “fazla maskülen” diye kenara ittiğiniz bir blazer varsa, belki de onu yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Çünkü bazı parçalar trend olduğu için değil, karakter taşıdığı için güçlüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! North'un korkunç yeni stiliYüzük gibi taktı: Riski çok büyük! North'un korkunç yeni stili
Fotoğrafını çekmek istediği şahıs silah çekti!Fotoğrafını çekmek istediği şahıs silah çekti!

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme... Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz?

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz?

Güçlü bağışıklık günlük alışkanlıkların bir toplamı

Güçlü bağışıklık günlük alışkanlıkların bir toplamı

Bağışıklığımızı güçlendirmek buralardan geçiyor

Bağışıklığımızı güçlendirmek buralardan geçiyor

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor?

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.