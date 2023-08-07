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Didem Soydan'dan yeni Can Bonomo açıklaması! "Gerçekten üzgünüm..."

07.08.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Didem Sonydan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" sözlerinden sonra akla Can Bonomo gelince Didem Soydan bakın ne dedi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, Melis İşiten'in youtube programına katıldı. Eski bir aşkından bahseden Didem Soydan'ın eski aşkından bahsetmesi ve aşık olduğu kişinin evli olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Ünlü model, "Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" deyince akla eski aşkı Can Bonomo gelmişti.

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"YANLIŞ İSİMLER ÜZERİNDEN YORUMLADINIZ"

Eski sevgilisiyle adı sürekli anılan Didem Soydan bir açıklama yaptı ve "Kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum" dedi ve şunları söyledi:

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"Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında da belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme dair bir hikâyeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dair ederek rahatsızlık vermeyin."

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Didem Soydan sosyal medya

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