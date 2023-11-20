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Didem Soydan derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Ayna karşısındaki pozları olay oldu

20.11.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü manken Didem Soydan iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ayna karşısındaki pozlarıyla adından söz ettirdi. Derin sırt dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü isim pozlarına beğeni yağdı.

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Simli, derin sırt dekolteli bir elbise giyen Didem Soydan ayna karşısında poz verdi. Soydan'ın 'Geçen hafta hakkında' notunu düştüğü karelerine beğeni ve yorum yağdı.

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Didem Soydan'ın peş peşe paylaştığı gönderisine sosyal medyada; 'Güzelliğin peki', 'Harika görünüyorsun', 'Her halinle muhteşemsin', 'Bu güzellik halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Didem Soydan

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite yıllarında Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alması ile modellik kariyerine başladı.

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İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

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1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı.

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Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken oldu. 2012 yılında oyunculukla tanıştı.

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2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

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