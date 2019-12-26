MAGAZİN
  4. Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler

Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 16:07 | Son Güncelleme

Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler

Aydın'ın Didim ilçesinde Türk, İskoç, İrlandalı ve İngilizlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları için düzenlenen bağış kampanyasına katkı amacıyla kış günü denize girdi.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar için düzenlenen etkinlik kapsamında 30'a yakın kişiden oluşan grup, Altınkum Plajı'nda buluştu.

Gruptaki İngilizlerin "Noel hediyelerinin verildiği ilk gün" anlamına gelen "Boxing Day" kapsamında katıldığı etkinlikte bazı grup üyeleri ilgi çekici kostümlerle denize girdi.

Grubun yaklaşık 15 dakika denizde kaldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarıyla destek olduğu etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan barınak veterineri Ali Karahallı, bir gelenek haline gelen etkinliğin ilçedeki yabancı uyruklularla dayanışma anlamında da önem taşıdığını söyledi.

Etkinlikte toplanan bağışların sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Antik kazıda 1800 yıllık "adak levhası" çıktıAntik kazıda 1800 yıllık "adak levhası" çıktı
Ecdat yadigarları geleceğe aktarılıyorEcdat yadigarları geleceğe aktarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soğuk hava sokak hayvanı yabancı

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik kazıda 1800 yıllık "adak levhası" çıktı

Antik kazıda 1800 yıllık "adak levhası" çıktı

Ecdat yadigarları geleceğe aktarılıyor

Ecdat yadigarları geleceğe aktarılıyor

Çankaya’dan 100. yıla özel “Atatürk ve Ankara” portföyü

Çankaya’dan 100. yıla özel “Atatürk ve Ankara” portföyü

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi

5 kuşaktır aile mesleğini sürdüren ’Çarıkların Efendisi’ Marmaris’te

5 kuşaktır aile mesleğini sürdüren ’Çarıkların Efendisi’ Marmaris’te

Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.