Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedenleri arasında ekrana bakma süresi de varmış

Koronavirüs salgınıyla birlikte gelen dijitalleşme süreci bazı çocukları olumsuz etkiledi. Eğitimin dijitale taşınması, evde kalınan süreçte çocuğun çok fazla ekrana maruz kalması adaptasyon sorunlarını da beraberinde getirdi. Ekran süresinin uzamasıyla birlikte Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) bağlantılı olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Yeşil alan ve açık hava herkesin ruhsal sağlığına iyi geliyor. DEHB olan çocukların biraz daha enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Açık havada olmak ve hareket etmek onlara iyi gelecektir. Kapalı alan hareketi kısıtlayan bir yer. Açık alanda, yeşillikte, doğada, bahçede ve parkta çocuklar daha özgür hareket edebiliyor. Bu da onları olumlu etkiliyor. Özellikle sporun DEHB’ye iyi geldiğine dair çalışmalar var. Düzenli spor aktivitesi olan bir çocuğun DEHB belirtileri olsa da bunun çok daha hızlı toparladığı gözüküyor. Klinik pratiğim de bu şekilde. Düzenli spora devam eden çocuklarda agresif belirtiler, hiperaktivite, dürtüsellik belirtileri belirgin düzeyde düzelme görülüyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE GÖRÜLME ORANI YÜZDE 13 DEHB’nin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Dünya üzerinde yüzde 5 ila 10 arasında görülüyor. Türkiye’de yapılan çalışmada da yüzde 13 oranında görüldü. Sık görülen bir tanı ve atlanabiliyor. Yaş küçük ve semptomlar hafifse aile ile çalışarak ve okulla ilgili düzenlemeler yaparak, doğada olmakla hastalığın semptomlarını azaltmaya çalışıyoruz. Semptomlar şiddetli ise ilaç tedavileriyle çocuğun yaşamında çok büyük değişiklikler sağlayabiliyoruz” dedi. KAPALI ORTAMDA UZUN SÜRE KALMAMALI DEHB olan çocukların sabırsız, oyunlardan dışlanan ve ebeveynleri tarafından dışlanan çocuklar olduğunu belirten Tanıdır, “Böyle olunca çocuk bir süre sonra mutsuz oluyor. Kendine güveni azalmaya başlıyor ve sevilmiyormuş hissine kapılıyor. Bu çocukların davranım problemlerini de azaltmak için mümkün olduğu kadar açık havada bir şeyler yapmasını, düzenli sportif aktivite yapmasını, kapalı ortamlarda uzun süre kalmasını önermiyoruz” ifadelerini kullandı.