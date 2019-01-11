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Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 05:46 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin ( İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.50 ve 09.50 saatlerindeki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Ayrıca saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AA'mım haberine göre; ayrıca, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece),09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO sefer iptalleri

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