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Dila Tarkan kimdir, evlendiği eşi kimdir? Dila Tarkan aslen nereli ve kaç yaşında? Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer kimdir?

27.03.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya içerik üreticisi olarak bilinen Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Çifti özel gününde dostları yalnız bırakmazken, Dila Tarkan'ın kim olduğu ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Dila Tarkan kimdir, evlendiği eşi kimdir? Dila Tarkan aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Dila Tarkan kimdir, evlendiği eşi kimdir? Dila Tarkan aslen nereli ve kaç yaşında? Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer kimdir?

Dila Tarkan hakkında araştırmalar yapılırken, sosyetenin ünlü isimleri arasında yer alan ve Şeyma Subaşı'nın arkadaşı olarak bilinen Dila Tarkan'ın haaytı merak ediliyor. Tarkan, bugün sevgilisi Dağhan Doğruer ile dünya evine girdi. Yunananistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan çiftin hayatı sorgulanıyor. Peki Dila Tarkan kimdir?

DİLA TARKAN KİMDİR?

Daha önce ilk kez Eser Yenenler'in sevgilisi olarak ismini duyurmuş olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmekte olan sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı da yapmakta. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın önde gelen isimleriyle arkadaş olduğu bilinen Dila Tarkan'ın adı son olarak Hacı Sabancı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

DİLA TARKAN'IN EŞİ DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

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Dağhan Doğruer 1993 senesinde doğmuştur. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer fanatik bir Beşiktaşlıdır. Dila Tarkan ile 2018 yılında nişanlanmış olan Doğruer, 16 Şubat 2022 tarihinde evlilik teklifi etmiştir. Dağhan Doğruer'in hakkında çok fazla şey bilinmese de Instagram hesabındaki gönderilerinden kendisinin bir Beşiktaş fanatiği olduğu bilinmektedir. Bunun yanında ateşli silahlarla da yakından ilgilenmekte olan Doğruer'in sosyal medya hesaplarında antrenman yaptığı pek çok videosu bulunmaktadır.

ATİNA'DA NİKAH YAPTILAR

Dila Tarkan, önceki haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün ise Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım giymeyi tercih etti.


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