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Dilan Çiçek Deniz’den Furkan Andıç-Aybüke Pusat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, eski aşkı Furkan Andıç ile yakın dostu Aybüke Pusat'ın ilişkiye yelken açtığı ve bu nedenle ikili ile konuşmadığı iddialarına dair ilk kez konuştu.

Dilan Çiçek Deniz’den Furkan Andıç-Aybüke Pusat açıklaması

Bir doğum günü etkinliğine katılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz eski aşkıyla ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi. Habertürk’ün haberine göre; bir arkadaşının doğum gününe katılan Dilan Çiçek Deniz, eski aşkı Furkan Andıç ile arkadaşı Aybüke Pusat’ın ilişki yaşadığı ve bu nedenle ikili ile konuşmadığı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili kendisine sorular sorulan Dilan Çiçek Deniz, adeta iddiaları doğruladı ve “Benim bu konuyla bir alakam yok. Konuşmak istemiyorum” dedi.

Dilan Çiçek Deniz Furkan Ardıç’ı Instagram’da takip etmeyi bırakmıştı.

Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılındaki Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti. İkilinin 5 yıllık dostluğu bulunuyordu.

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Furkan Ardıç’ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz aybüke pusat

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