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Dilan Çıtak 'İbrahim Tatlıses'in kızı' olarak anılmaktan rahatsız! Beyonce'dan örnek verdi

28.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen Dilan Çıtak güçlü sesiyle dikkat çekse de "İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anılmaktan ve babasının sayesinde sektörde yer aldığının söylenilmesinden kurtulamadı. Sık sık bu konuda siteme den Çıtak son olarak Beyonce ve kızı üzerinden örnek verdi.

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Ancak Çıtak babasının gölgesinde anılmaktan rahatsız.

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz. Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım!" diyerek daha önce de sitem eden şarkıcı son olarak Beyonce ve kızı üzerinden aynı konuya değindi.

Ekran Alıntısı

"Beyonce bile olsa kendi kızının aurasının önüne geçemiyor" diyen Çıtak konuşmasınında devamında şunları yazdı:

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"Memleketi Amerika'da olan abiler ablalar teyzeler 'sen kimsin seni gidi Blue hiçkimse Beyonce olamaz' diye nedensiz nefret kusmuyor. İsmi de Beyonce'mim kızı değil bakın ne değişik. İnsanları birey olarak ayırabilme ve karalamama özel bir yetenek..."

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