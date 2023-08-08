Dilan Polat ağlayarak uzaklaşmak istediğini söyledi! Kızı hesabı açıp...

Lüks hayatıyla gündemden düşmeyen ve sürekli 'görgüsüz' yorumlarına maruz kalan Dilan Polat geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ağlayarak yaptığı paylaşımda, "Biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. Bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyen Polat, hesabını askıya aldı.

Fenomen konuşmasında "Beni seven insanların hepsini çok seviyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Burada bir şeyler yazılıp çizildikçe, gördükçe de sinirlerim bozuluyor. Size kocaman enerjiler gönderiyorum" dedi.

Fakat gelin görün ki sosyal medya diyeti kısa sürdü. Dilan Polat'ın kızı, annesinin hesabına yanlışlıkla dokunduğunu ve hesap bilgileri kayıtlı olduğu için hesabının yeniden açıldığını söyledi.

"Bence hesabını kapatmasın, insanları sevindirmesin" diyen küçük kız annesinin hesabından "Annem geri kapatmaya çalıştı ama bir hafta süresi olduğu için kapanmadı hesap. İnsanları karalamayın bir deneyin. Bence zaten annem kızmamalı da bana. Kimseyi sevindirmesine gerek yok" dedi.



