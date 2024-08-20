Dilan Polat çıkar çıkmaz kocasına koştu! Cezaevine girerken görüntülendi

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat cezaevinden çıktı. Yolunu gözledikleri Dilan Polat'ı sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla kucaklayan ablası Sıla Doğu ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat gündemde.

Kardeşi Sıla Doğu'nun evinde kalan Dilan Polat ertesi gün hemen harekete geçti.

Kendisinden iki ay sonra tahliye edilen kardeşiyle pozlarını paylaşan Sıla Doğu Dilan Polat'ı kocasına kavuşturmak için yola çıktı.

SILA DOĞU PAYLAŞTI

Sıla Doğu arabadan attığı hikâyesine "Enginimize" notunu düştü.

Bir diğer arabadan gelen karede de "Çocuklarım 9 aydır boşu boşuna yatıyor, suçsuz yere yatıyorlar" diyen Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, kardeş Kübra ve Dilan'ın yakın arkadaşı Ebru vardı.



Ekol TV'de yer alan görüntüler de de kızını ve oğlunu yanına alan Dilan Polat'ın cezaevine girdiği görüldü.