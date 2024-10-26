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  4. Dilan Polat'ın altınlı kahvesinden sonra altınlı tırnaklar! Değeri dudak uçuklattı: Sosyal medyada tepkilere neden oldu

Dilan Polat'ın altınlı kahvesinden sonra altınlı tırnaklar! Değeri dudak uçuklattı: Sosyal medyada tepkilere neden oldu

26.10.2024 08:09
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 08:09
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Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın gerçek altınla tırnaklarını kaplattı. Sosyal medya kullanıcılarından altın tırnaklara yorum gecikmedi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın gerçek altınlardan kendisine tırnak yaptırdı. O anları sosyal medyadan paylaşınca kullanıcıların aklına Dilan Polat'ın kahvesinin içine altın attığı anlar geldi. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar da gelmeye başladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen görgüsüzlük" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle zenginlikler insanın sinirini bozuyor" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın tırnak
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