Dilan Polat'ın altınlı kahvesinden sonra altınlı tırnaklar! Değeri dudak uçuklattı: Sosyal medyada tepkilere neden oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın gerçek altınlardan kendisine tırnak yaptırdı. O anları sosyal medyadan paylaşınca kullanıcıların aklına Dilan Polat'ın kahvesinin içine altın attığı anlar geldi. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar da gelmeye başladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen görgüsüzlük" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle zenginlikler insanın sinirini bozuyor" yorumunda bulundu.