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  4. İş kıyafeti uygunsuz bulundu! Sosyal medyadan gösterince tepkiler gecikmedi... "Dikkat dağıtıyor"

İş kıyafeti uygunsuz bulundu! Sosyal medyadan gösterince tepkiler gecikmedi... "Dikkat dağıtıyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.10.2024 16:25
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TikTok'ta 'ultimatebykomi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın iş kıyafeti tercihiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sosyal medyada işe giderken giymeyi tercih ettiği kıyafetini gösteren genç kadın, insan kaynaklarından gelen mailde kıyafetinin dikkat dağıtıcı olarak nitelendirildiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepki gösterdi.

İş kıyafeti uygunsuz bulundu! Sosyal medyadan gösterince tepkiler gecikmedi... "Dikkat dağıtıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'ultimatebykomi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, insan kaynakları departmanından iş yerinde tercih ettiği kıyafet nedeniyle bir mail aldığını açıkladı.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kıyafetini gösteren genç kadın, "Diğer çalışanların dikkatini dağıtıyorsam bunun benim suçum olduğunu düşünmüyorum. Bu benim değil, onların suçu" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir ofisin bir çalışana dış görünüşünü sanki 'dikkat çekmeye çalışıyormuş' gibi anlatması uygun değil. Ben olsam İK'ya kendi İK şikayetimi iletirdim" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun kurgu olduğuna yemin edebilirim" yorumunu yaptı.

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