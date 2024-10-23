İş kıyafeti uygunsuz bulundu! Sosyal medyadan gösterince tepkiler gecikmedi... "Dikkat dağıtıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'ultimatebykomi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, insan kaynakları departmanından iş yerinde tercih ettiği kıyafet nedeniyle bir mail aldığını açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kıyafetini gösteren genç kadın, "Diğer çalışanların dikkatini dağıtıyorsam bunun benim suçum olduğunu düşünmüyorum. Bu benim değil, onların suçu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir ofisin bir çalışana dış görünüşünü sanki 'dikkat çekmeye çalışıyormuş' gibi anlatması uygun değil. Ben olsam İK'ya kendi İK şikayetimi iletirdim" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun kurgu olduğuna yemin edebilirim" yorumunu yaptı.