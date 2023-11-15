Dilan Polat'ın ardından hepsi radara girdi! Özlem Öz-Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak ve daha fazlası... Ortak noktaları neden Dubai? Feyza Altun açıkladı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Polat Aile'sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Lüks hayatları ve gösterişli yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenler MASAK tarafından inceleme altına alındı.

Özlem Öz-Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak ve daha fazla ismin inceleme altına alındığı iddia edilirken ünlü avukat Feyza Altun bugün Müge ile Gülşen'le 2.Sayfa programına konuk oldu ve fenomenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güzellik merkezi sahibi olan ve birden zenginleşen fenomenlerin ortak noktası olan bir günlük Dubai gezileri hakkında Altun şunları söyledi;

DUBAİ'NİN SIRRI NE?

'Dubai zaten değişik bir yer. Gri listede olan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Yani kara para aklandığı için yine uluslararası finans kuruluşlarının kredi vermediği bir ülke.

Orası çok zengin bir yer. Orada kapı kolları altın olan oteller var. Her Dubai'ye giden de kara para aklıyor diye bir şey yok. Ama eğlenmeye gidiyorsan Dubai'ye gitmezsin. Fenomenlerde fiks bir şey var. Güzellik merkezi, birden zenginleşme, Dubai...'







