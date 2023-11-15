MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ın ardından hepsi radara girdi! Özlem Öz-Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak ve daha fazlası... Ortak noktaları neden Dubai? Feyza Altun açıkladı

Dilan Polat'ın ardından hepsi radara girdi! Özlem Öz-Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak ve daha fazlası... Ortak noktaları neden Dubai? Feyza Altun açıkladı

15.11.2023 13:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Polat Ailesi'nin "Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Sosyal medyada lüks yaşantıları ile dikkat çeken ünlü fenomenler MASAK incelemesine takıldı. Güzellik merkezi sahibi olan bu fenomenlerin diğer bir ortak noktası olan Dubai seyahatleri de dikkat çekti. Ünlü avukat Feyza Altun konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili soruşturması sürüyor.

dilan engiiin

Polat Aile'sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Lüks hayatları ve gösterişli yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenler MASAK tarafından inceleme altına alındı.

FEYZA ALTUUUUN

Özlem Öz-Tayyar Öz, Şulemsi, Rabia Toprak ve daha fazla ismin inceleme altına alındığı iddia edilirken ünlü avukat Feyza Altun bugün Müge ile Gülşen'le 2.Sayfa programına konuk oldu ve fenomenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güzellik merkezi sahibi olan ve birden zenginleşen fenomenlerin ortak noktası olan bir günlük Dubai gezileri hakkında Altun şunları söyledi;

dubai

DUBAİ'NİN SIRRI NE?

'Dubai zaten değişik bir yer. Gri listede olan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Yani kara para aklandığı için yine uluslararası finans kuruluşlarının kredi vermediği bir ülke.

Orası çok zengin bir yer. Orada kapı kolları altın olan oteller var. Her Dubai'ye giden de kara para aklıyor diye bir şey yok. Ama eğlenmeye gidiyorsan Dubai'ye gitmezsin. Fenomenlerde fiks bir şey var. Güzellik merkezi, birden zenginleşme, Dubai...'

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni aşkı güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktıYeni aşkı güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktı
İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri... İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...
Ceketinin fermuarını açıp poz verdi! Cesur tarzı olay oldu Ceketinin fermuarını açıp poz verdi! Cesur tarzı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Rabia Toprak engin polat sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla! Açıklamayazsın, artık ecelin geliyor"

Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla! Açıklamayazsın, artık ecelin geliyor"

'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı! 'Palalı Sabri' detayı

'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı! 'Palalı Sabri' detayı

İsrail'den saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

İsrail'den saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

Yeni aşkı güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktı

Yeni aşkı güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktı

'Cinsel istismar'dan ceza almıştı! Sözde tarikat liderine bir dava daha

'Cinsel istismar'dan ceza almıştı! Sözde tarikat liderine bir dava daha

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda istenen cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda istenen cezalar belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.