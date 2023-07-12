Dilan Polat'ın çantası sosyal medyanın diline düştü! Fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak kocası Engin Polat'la küstüğü için hakkında ayrılık haberleri çıkan Polat eşiyle barıştı.

Lüks yaşantısından kesitlerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden Dilan Polat bu defa çantasıyla gündem oldu. Bakır renginde bir takım giyen Polat kombinini kahverengi bir çanta ile tamamladı.

Ayna karşısına geçip takipçilerine kombinini gösteren ünlü ismin çantası kombinine uygun bulunmadı. Takipçilerine 'Nasıl beğenmezsiniz, bu her şeyle olur' siteminde bulunduğu çantasına gelen yorumlara dayanamadı ve çantasını net bir şekilde göstererek 'Buna ayıp oluyor çok rica edeceğim' ifadelerini de kullandı.

Dilan Polat'ın çok konuşulan marka çantasının fiyatı ise ortaya çıktı. Ünlü ismin kahverengi çantasının fiyatı tam tamına 38,279 Euro yani 1 milyon 101 bin 54 TL.



