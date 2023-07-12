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Dilan Polat'ın çantası sosyal medyanın diline düştü! Fiyatı dudak uçuklattı

12.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat bu defa çantasıyla çok konuşuldu. Her kombinini takipçileriyle paylaşan ve aynı karşısına geçip her detayını gösteren Polat'ın kahverengi çantası beğenilmedi. Takipçilerine 'Nasıl beğenmezsiniz' siteminde bulunduğu çantanın fiyatı dudak uçuklattı. Duyunca çok şaşıracaksınız.

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak kocası Engin Polat'la küstüğü için hakkında ayrılık haberleri çıkan Polat eşiyle barıştı.

Lüks yaşantısından kesitlerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden Dilan Polat bu defa çantasıyla gündem oldu. Bakır renginde bir takım giyen Polat kombinini kahverengi bir çanta ile tamamladı.

Ayna karşısına geçip takipçilerine kombinini gösteren ünlü ismin çantası kombinine uygun bulunmadı. Takipçilerine 'Nasıl beğenmezsiniz, bu her şeyle olur' siteminde bulunduğu çantasına gelen yorumlara dayanamadı ve çantasını net bir şekilde göstererek 'Buna ayıp oluyor çok rica edeceğim' ifadelerini de kullandı.

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Dilan Polat'ın çok konuşulan marka çantasının fiyatı ise ortaya çıktı. Ünlü ismin kahverengi çantasının fiyatı tam tamına 38,279 Euro yani 1 milyon 101 bin 54 TL.

dilan polat çantası

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Dilan Polat engin polat sosyal medya

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