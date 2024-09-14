Dilan Polat'ın komşusu Seda Üren'in lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

MYNET- Son dönemde fit görüntüsü ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Seda Üren şimdi de lüks eviyle adından söz ettirdi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile aynı sitede oturduğu bilinen Seda Üren evinde spor yaptığı anları paylaştı ancak lüks evi dikkatlerden kaçmadı.

Seda Üren'in yüksek tavanlı ve büyük camlı evi çok beğenildi. Oldukça modern bir şekilde evini döşeyen Üren'in evinin iç dekorasyonu da sosyal medyada tam not aldı.

DEKORAYONU DA ÇOK BEĞENİLDİ

Daha önceki açıklamalarında temizlik hastası olduğunu söyleyen Seda Üren evinde oldukça açık renkler tercih etmiş.

Ünlü isim evinde beyaz ve krem rengi koltuklar kullanmış.

YORUM YAĞDI

Seda Üren'in evini görenler sosyal medyada; 'evi çok güzelmiş', 'harika döşemiş', 'çok ferah duruyor' gibi yorumlar yapıldı.