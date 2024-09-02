Dilan Polat lüks villasına döndü! Sıla Doğu paylaşıp sildi

İstanbul'daki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, hakkında verilen tutuksuz yargılama kararı üzerine tahliye edilmişti.

Bir deri bir kemik kalan Dilan Polat tahliye edildiği günden beri sessizliğini koruyor. Onun yerine ise Sıla Doğu zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Dilan Polat tahliye olduktan sonra lüks villası yerine kardeşinin evinde konaklamıştı, lüks araçlara da binmemişti.

Ancak belli ki bu kararı değişti. Son olarak Sıla Doğu'nun paylaşımı dikkat çekti.

Sıla Doğu Dilan Polat ile bir pozunu paylaşarak jet hızında paylaşımı sildi. Paylaşımda 2 detay göze çarptı; biri Polat'ın zayıflığıydı diğeri ise Polat'ın lüks villasına dönmüş olması...



Sıla Doğu paylaşımı sildikten sonra Dilan Polat'ın oğluyla paylaşım yapmayı tercih etti.