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Dilan Polat mahkemenin kararı sonrası resmen çıldırdı! Cezaevinde intihara kalkıştı: Vücudunda kesikler var...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.05.2024 09:51
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Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında mahkemin ara kararı belli oldu. Aylardır manşetlerden düşmeyen Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Karara büyük tepki gösteren ve "ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Bir diğer tutuklu sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği biliniyor.

Dilan Polat mahkemenin kararı sonrası resmen çıldırdı! Cezaevinde intihara kalkıştı: Vücudunda kesikler var...

7 aydır 'kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan tutukluluk hali devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir diğer sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin davadaki ara kararın verilmesi sonrası Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Polat'ın bu kararı kaldıramadığı ve intihara kalkıştığı öğrenildi!

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VÜCUDUNDA KESİK VAR

Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi. Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.

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NİHAL CANDAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

37 kiloya düşen Candan'ın kuaföre gidip, sokaklarda dolaşması tepki çekti. 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden sonra Dilan Polat hakkında bir iddia gündeme gelmişti.

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Candan Toprak'ın iddialarına göre, Dilan Polat da kendine zarar vereceğini söylüyor. Polat'ın arkadaşı cezaevinde zor günler geçiren fenomenin kendine zarar verdiğini de iddia etti ve "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor" iddiasında bulunmuştu.

Dilan Polat hakkında olay iddia! "Kolları, yüzü, her yeri kesik..." deyip... Dilan Polat hakkında olay iddia! "Kolları, yüzü, her yeri kesik..." deyip...

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Banu Parlak Dilan Polat Nihal Candan
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