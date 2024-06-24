Dilan Polat ve Seçil Erzan Adnan Oktar'ın 'kedicik'lerini duyunca harekete geçti! Onları istemediler

Silivri’de tutuklu bulunan Seçil Erzan ile Dilan Polat dilekçe vererek aynı koğuşu istedi. Bahar Candan ile koğuşta sorunlar yaşayan Erzan ve kardeşi tahliye edildikten sonra yalnız kalan Dilan Polat aynı koğuşta dert ortağı oldu.

Seçil Erzan ile Dilan Polat'ın cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istemelerinin nedeni ortaya çıktı.

Emrullah Erdinç sosyal medya paylaşımında "Silivri’de tutuklu bulunan Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın aynı koğuşta kalmayı kabul etmelerinin nedeni, 2 ismin de kamuoyunda “kedicik” olarak tabir edilen Adnan Oktar örgütünden tutuklu bulunan kadınların koğuşuna konacak olmalarıydı" iddiasında bulundu.

KEDİCİKLERLE KALMAYI İSTEMEDİLER

Emrullah Erdinç paylaşımında şunları söyledi:

"Seçil Erzan, Bahar Candan ile yaşadığı tartışma nedeniyle bir süredir tek kalıyordu. Dilan Polat ise kız kardeşi Sıla Doğu ile Nilgün Yılmaz’ın tahliyesinden sonra bir süredir koğuşunda yalnızdı.

Cezaevi yönetimi yalnız kalan iki ismin yanına Adnan Oktar örgütünden tutuklu bulunan kamuoyunda da “kedicikler” olarak bilinen kadınları koyacaktı. İki isim de kediciklerle kalmak istemedikleri için dilekçe vererek birlikte kalmayı kabul ettiler."





