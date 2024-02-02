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'Dilber’ tartışmasına ünlü piyanist Fazıl Say da dahil oldu! "Çakma ve gerçek cehalet..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin her sahnesi çok konuşuldu. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı sosyal medyada gündem oldu. Dizideki pavyon dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepki gösterenler de vardı. Tam tersi diziyi beğenenler de vardı. Konuyla ilgili bir açıklama da Fazıl Say'dan geldi.

'Dilber’ tartışmasına ünlü piyanist Fazıl Say da dahil oldu! "Çakma ve gerçek cehalet..."

Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de hikayesini kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi tanıtımlarıyla büyük ses getirdi. Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı çok konuşuldu.

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Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepki gösterenler de vardı. Tam tersi diziyi beğenenler de vardı.

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Sevda Türküsev gibi isimler "Pavyonlar kapatılsın" diyerek başka bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

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"RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre 'Dilber’ tartışmasına dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da dahil oldu.

Say, “Pavyon dansı sahnelerinin yarattığı tekdüze algı, çakma ve gerçek cehalet asıl temayı çiğnemese iyi olurdu. Hayranlıkla izliyoruz. Rahatsızlık vermeye devam” dedi.

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