Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Tekneden düşerek ölen Dilek Ertek’in sevenleri şokta

Dilek Ertek'in kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Dilek Ertek'in cesedinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Tiffany Co markasının Türkiye distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek, Haiti'de tekneden düşerek hayatını kaybetti.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Dilek Ertek, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. New York GIA’de pırlanta eğitimi alan Ertek, 1982’de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkânı bulunuyordu.

