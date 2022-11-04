MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Tekneden düşerek ölen Dilek Ertek’in sevenleri şokta

Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Tekneden düşerek ölen Dilek Ertek’in sevenleri şokta

04.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Ertek ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Sosyetenin ünlü simalarından biri olan Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti’de tekneden düşerek hayatını kaybetti. Dilek Ertek’in cansız bedenine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Peki, Dilek Ertek kimdir?

Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Tekneden düşerek ölen Dilek Ertek’in sevenleri şokta

Dilek Ertek'in kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Dilek Ertek'in cesedinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Tiffany Co markasının Türkiye distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek, Haiti'de tekneden düşerek hayatını kaybetti.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Dilek Ertek, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. New York GIA’de pırlanta eğitimi alan Ertek, 1982’de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkânı bulunuyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksi model çıplak pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktüSeksi model çıplak pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadıTatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı
Sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret ettiSevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: 'Balayından sonra...'

Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: 'Balayından sonra...'

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

İlginizi Çekebilir

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.