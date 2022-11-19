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Dillere destan hapishane kaçışı! Açtığı deliğe sıkışınca...

19.11.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın merkezindeki Ceres'te bir mahkum cezasını çekmekte olduğu hapishaneden kurtulmak istedi. Kaçmak için arkadaşlarıyla bir delik açan ve oradan geçerek özgürlüğüne kavuşmayı hedefleyen genç adam ne yazık ki bunu başaramadı.

Dillere destan hapishane kaçışı! Açtığı deliğe sıkışınca...

Rafael Valadao, Brezilya'nın merkezindeki Ceres'te hapishaneden kurtulmak için bir delik açıp geçit olarak kullanmaya çalıştı, ancak girişte sıkışınca gardiyanlara yakalandı. 16 yaşındaki mahkum, kendisi ve işbirlikçilerinin yaptığı duvardaki küçük delikten geçemeyecek kadar büyük olan iri yarı bir gençti. Gardiyanlar onu kurtarmak için geldiklerinde halini kahkahalarla izlediler.

BEDENİ KOCAMANDI

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Memurlardan biri, genç mahkumun çok büyük bir bedeni olduğunu ve diğer mahkumlar onu itmeye çalışmasına rağmen duvarda sıkıştığını söyledi. Acı içinde bağırmaya başlaması üzerine de gardiyanlar alarma geçti. Valadao'nun sıkışması, kaçmayı uman iki mahkum arkadaşının da içeride mahsur kaldığı anlamına geliyordu. Ancak, şanslı bir firari, Valadao'dan önce delikten geçerek kaçmayı başardı ve yetkililer kayıp mahkumu aramak için dağıldılar.

HASTANEYE KALDIRILDI

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Valado daha sonra kaburga kemiği kırıldığı şüphesiyle polis koruması altında hastaneye kaldırıldı. Memur Alexandre Alvim, Valadao'nun hırsızlıktan tutuklu olduğunu açıkladı.

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Brezilya hapishane kaçak

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