Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya geliyor. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 kanallarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda saat 22.00'deki karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetiyor. Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşıyor. Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor. DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE STAT: Maksimir

SAAT: 22.00

HAKEM: Craig Pawson

YAYIN: BeIN SPORTS Haber DINAMO ZAGREB: Livakovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic, Orsic, Gavranovic, Olmo

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Eljif, Alper, Benzia, Aatif, Frey

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu FENERBAHÇE DEPLASMANDA ZORLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Avrupa kupalarında dış sahada 112 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, rakiplerine 63 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 114 kez havalandırdı, kalesinde 207 gol gördü. AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA BAŞARILI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise deplasmanda etkili bir performans ortaya koydu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı 5 sezonda deplasmanda başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertliler, 16 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı. 2006-2007 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında İngiltere'nin Newcastle United ve İspanya'nın Celta Vigo takımlarına karşı deplasmanda puan alamayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise çok iyi bir performans sergiledi. Söz konusu dönemde gruplarda karşılaştığı Twente, FCSB ve Sheriff takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, o sezon rakiplerine deplasmanda puan vermedi.

Fenerbahçe, 2012-2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde en başarılı geçirdiği Avrupa sezonunda ise gruplarda deplasmanda benzer bir performansa imza attı. Sarı-lacivertliler, o sezon da Fransa'nın Olympique Marsilya, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEL Limassol ve Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımlarını deplasmanda yenmeyi başardı. SON 2 SEZONDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI BİR PERFORMANS

Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı son 2 sezonda ise deplasmanda inişli-çıkışlı bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da grubunu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz tamamlarken, 2016-2017'de 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın ilk maçında Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu organizasyonun grup aşamalarında gösterdiği başarıyla dikkati çekiyor. D Grubu'nda Dinamo Zagreb'in dışında Belçika'nın Anderlecht ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'nın iki numaralı kupasında 5 kez grup mücadelesi verdi. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda yer aldığı tüm gruplardan çıkarak, bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, ilk grup mücadelesini 2006-2007 sezonunda verdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda, 5 takımın yer aldığı grubunu 3. sırada tamamlayarak tur atladı. İngiltere'den Newcastle United, İspanya'dan Celta Vigo, İtalya'dan Palermo ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, rakipleriyle yaptığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan topladı. H Grubu'nu 3. sırada bitirerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2. turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul'da rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Hollanda'da aldığı 2-2'lik eşitlikle elendi. 2009-2010'DA LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda grup maçlarında daha başarılı bir performansa imza attı. Bir kez daha H Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan Twente, Moldova'dan Sherrif ve Romanya'dan Steaua Bükreş ekiplerine karşı çift devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında üstünlük sağladı.

Rakiplerini 6 maçta 5 kez mağlup eden Fenerbahçe, sadece bir kez yenildiği grubu 15 puanla lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarındaki başarıyı 2. turda tekrarlayamadı ve Fransa'nın Lille ekibine elendi. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı. TARİHİ SEZON 2012-2013

Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013'te tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Fransa'dan Marsilya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol takımları karşısında 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 13 puanla zirvede yer aldı. Lider olarak 2. tura yükselen Fenerbahçe, bu turda Belarus'un BATE Borisov takımını 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eledikten sonra 3. turda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e 1-1 ve 1-0'lık sonuçla üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından 1-1 berabere ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Portekiz'den Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen ikinci maçı 3-1 yitirerek, finalin kapısından döndü.